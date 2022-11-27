Минздрав после скандала ограничил работу отделения ЭКО в клинике Ассута

Сегодня, 27 ноября, минздрав Израиля принял решение по поводу отделения ЭКО в клинике «Ассута», расположенной в Ришон ле-Ционе, где врачи по ошибке пересадили женщине чужой эмбрион.

Об этом сообщает издание News.walla.

Генеральный директор министерства здравоохранения, профессор Нахман Эш отметил, что было принято решение сократить количество процедур оплодотворения в больнице на 50 процентов (с 10 тысяч до 5 тысяч в год).

«Это сложный инцидент, и мы бы хотели, чтобы подобного никогда не происходило. Это событие с системными последствиями, и нам придется извлекать уроки. Можно было принять простое решение о закрытии, но оно навредило бы пациентам, и мы считаем, что это неправильно», — сказал профессор.

По его словам, еще предстоит выяснить, как произошла медицинская ошибка, хотя поиск биологических родителей девочки был прекращен. Но чтобы подобных скандалов не происходило, в клинике изменят проколы работы и должны будут устранить все установленные нарушения.

В больнице «Ассута» заявила в ответ, что они принимают решение Министерства здравоохранения и работают над тем, чтобы улучшить качество обслуживания.

«Большая часть улучшений уже реализована в отделении и включает в себя модернизированные средства и инфраструктуру, а в будущем технологические решения, касающиеся процессов идентификации и безопасности пациентов, с целью достижения самых высоких стандартов в лечении ЭКО в Израиле и в мире», — говорится в сообщении.

«Курор» писал ранее, что в клинике «Ассута» женщине по ошибке пересадили чужой эмбрион, она узнала об этом на последних сроках беременности. Биологических родителей, недавно родившейся девочки, не установили, но главный раввин вынес галахическое решение, согласно которому, законной матерью малышки становится женщина, родившая ее на свет.