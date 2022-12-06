Пара, которой перепутали эмбрион, хочет подать в суд на клинику Ассута

Иск будет сосредоточен на врачебной халатности и страданиях, причиненных паре.

Женщина, которой по ошибке имплантировали чужой эмбрион, вместе со своим супругом планирует подать в суд на клинику «Ассута» в Ришон ле-Ционе, где проходило искусственное оплодотворение.

Об этом сообщает Times of Israel.

Пара, которая пережила множество стрессовых событий, планирует осудить в медицинского учреждения 10 миллионов шекелей (почти 3 млн долларов).

Согласно данным «12 канала», иск будет сосредоточен на врачебной халатности и страданиях, которые были причинены паре за время разбирательств, кому будет принадлежать ребенок.

Известно, что женщина родила девочку в конце октября 2022 года. Сначала минздрав распорядился найти ее биологических родителей, но женщина, вынашивающая малыша, и ее муж заявили, что хотят оставить ребенка себе и будут бороться с любой попыткой лишить их опеки.

В конце прошлого месяца представители министерства здравоохранения заявили, что прекратят поиски биологических родителей девочки. Но есть шесть пар, которые подозревают, что ребенок может быть их. Они обратились в суд с требованием провести генетическое тестирование.

«Курсор» писал ранее, что 27 ноября минздрав Израиля принял решение по поводу отделения ЭКО в клинике «Ассута», где врачи имплантировали женщине чужой эмбрион. Профессор Нахман Эш заявил, что отделение закрывать не будут, но количество процедур оплодотворения в нем сократят на 50 процентов.