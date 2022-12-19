Дело о подмене эмбриона в Ассуте: суд назначит новорожденной девочке опекуна

В воскресенье, 18 декабря, окружной суд Лода постановил, что двухмесячной девочке, которую родила на свет генетически чужая женщина, государство назначит временного опекуна.

Об этом сообщает Haaretz.

После рождения ребенка, вопрос о родительских правах роженицы и биологических родителях девочки остается открытым. В суде рассмотрели апелляцию женщины, которая выносила и родила малышку, в ней она требовала прекратить генетические тесты на родство других пациенток клиники «Ассута» в Ришон ле-Ционе.

Суд принял решение, что юридические интересы новорожденной должен представлять независимый опекун в данной ситуации.

«Курсор» писал ранее, что женщине, которая прошла процедуру ЭКО в «Ассуте» на последних сроках беременности сообщили, что она вынашивает чужого ребенка. Оказалось, что врачи перепутали эмбрион.

Еще мы писали, что в текущем месяце суд Ришон-ле-Циона принял решение, что нужно найти биологических родителей девочки и ими могут оказаться шесть пар, которые ранее проходили ЭКО в той же клинике. Им разрешили пройти генетический тест. Однако, женщина, родившая малышку, заявила, что будет бороться за опеку. Она обжаловала решение по поводу тестирования других пар, и суд постановил отложить дальнейшие анализы.