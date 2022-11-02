Дело о подмене эмбриона в «Ассуте»: в больницу вызвали 22 женщин

Эти женщины проходили процедуру ЭКО тогда же, что и пациентка, которой имплантировали чужой эмбрион.

В клинику «Ассута» в Ришон ле-Ционе, которая оказалась в центре скандала, пригласили на встречу со специалистами 22 женщин.

Об этом сообщает издание News.walla.

Эти женщины, как оказалось, проходили процедуру искусственного оплодотворения (ЭКО) где-то в то же время, что и пациентка, которой по ошибке имплантировали чужой эмбрион.

Специалист должен проинформировать женщин о ходе проводимой в больнице проверки и предложить им и семьям профессиональную помощь.

«Курсор» писал ранее, что женщина на последних сроках беременности узнала, что ей перепутали эмбрион и она вынашивает чужого ребенка. Биологических родителей малышки, появившейся на свет в конце октября, так и не нашли. Но главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау вынес галахическое постановление, где сказано, что девочка, становится законной дочерью женщины, которая ее выносила и родила.

Еще мы писали, что министерство здравоохранения Израиля создало специальную комиссию, которая провела проверку в отделение ЭКО в клинике «Ассута» в Ришон Ле-Ционе после вопиющего скандала. Теперь отделение намерены закрыть.