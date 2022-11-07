Дело о путанице с эмбрионами: еще четыре пары требуют генетической экспертизы

Несколько недель назад при проведении медицинской проверки обнаружилось, что беременная женщина после проведения процедуры искусственного оплодотворения носит не своего ребенка.

Процесс по делу «о перепутанных эмбрионах» в «Асуте» продолжится в окружном суде Ришон ле-Циона. Еще четыре пары требуют генетической экспертизы.

Об этом сообщает Israel Info.

Как известно, что несколько недель назад при проведении медицинской проверки обнаружилось, что беременная женщина после проведения процедуры искусственного оплодотворения носит не своего ребенка по крови.

Еще до родов была проведена генетическая экспертиза в отношении пары супругов, которые претендовали на родительство. Тесты показали, что девочка не является их биологическим ребенком. Теперь суды продолжаются.

«Еще четыре пары проходили процедуры в отделении ЭКО в то же самое время, что и женщина, родившая ребенка. Теперь и они подали в суд и требуют тестов. Предполагается, что биологическая мать и ее партнер подадут апелляцию через своих адвокатов и попытаются избежать дальнейшего генетического тестирования. Однако пока им этого добиться не удалось», — сообщает издание.

Отмечается, что биологическая мать очень просит оставить ее в покое, так как она очень устала.

«Беременность была тяжелая, у пары долго не получалось завести ребенка, но и сейчас родители не могут радоваться осуществлению мечты — предстоят суды. Если кровные родители будут установлены, это не решит ни моральную, ни юридическую проблему», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, больница «Асута» в Ришон-ле-Ционе угодила в большой скандал из-за того, что перепутала эмбрионы во время процедуры ЭКО и женщина на 8-м месяце беременности узнала, что вынашивает чужого малыша. В министерстве здравоохранения отреагировали на инцидент. В ведомстве была создана специальная комиссия, которая будет выяснять, как произошла путаница с эмбрионами.

Курсор также писал, что после скандала с подменой эмбриона, в клинике «Асута» заявили, что такая ошибка могла произойти не с одной пациенткой, а с несколькими.