Дело об интимных связях с заключенными - появились новые подробности

Эта история набирает обороты и допросы по этому делу продолжаются.

1 октября должны допросить трех надзирательниц из тюрьмы «Рамон» в Национальном отделе по расследованию преступлений, совершенных надзирателями. В частности, их будут допрашивать по делу об интимных отношениях с заключенным, приговоренных к пожизненному заключению.

Об этом пишут "Детали".

В СМИ разгорелся настоящий скандал в конце прошлой неделе, когда в отдел внутренней безопасности Управления тюрем поступила информация о связи между надзирательницей и заключенным. С надзирательницу уже переговорили, после чего было решено передать дело в полицию.

По словам девушки, ей и ее семьи угрожали, а потому она была вынуждена вступить в связь с заключенным. Расследование продолжилось и показало, что еще три надзирательницы имели связи с этим же заключенным. В связи со случившимся в Управлении тюрем приняли решение ужесточить условия содержания заключенного.

Кроме того, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и руководитель Управления тюрем объявили о решении уволить сотни надзирательниц-военнослужащих из тюрем для заключенных, отбывающих наказание за преступления против безопасности.

Ранее "Курсор" писал о том, что адвокат одной из солдаток ЦАХАЛа, попавшей в секс-скандал, сказал, что заключенный палестинец обладал властью и статусом в тюрьме. Солдатка рассказала, что отношения с преступником с самого начала были не по ее воле и были навязаны ей путем угроз и давления от того заключенного. Важно отметить, что это заключенный, который имеет там власть, у него определенный статус в тюрьме.