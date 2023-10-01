Секс-скандал вокруг солдтаток ЦАХАЛа — появились новые подробности

Адвокат одной из солдаток ЦАХАЛа, попавшей в секс-скандал, сказал, что заключенный палестинец обладал властью и статусом в тюрьме.

Женщины-солдаты ЦАХАЛа немедленно покинули охрану тюремной службы после того, как вспыхнул секс-скандал с их участием. Так, женщин обвинили в интимных отношениях с палестинским заключенным.

Адвокат Яир Ойон, который представляет одну из тюремных надзирательниц по делу, дал интервью 103FM и поделился подробностями.

В начале интервью он сказал: "Что касается этой девушки, этой солдатки, то она рассказывает об отношениях, которые с самого начала были не по ее воле и были навязаны ей путем угроз и давления от того заключенного. Важно отметить, что это заключенный, который имеет там власть, у него определенный статус в тюрьме. Это не обычный заключенный, даже с точки зрения организации, на него смотрят по-другому».

Он также рассказал о связи между ними: «Как было опубликовано, у него был сотовый телефон, смартфон, он имел контакт с внешним миром и когда бы он ни захотел, он мог связаться с людьми. Почему? Это вопрос, ответ на который я не знаю. Не знаю, как ответить, надо направить в другие источники. Это был заключенный, имевший определенный статус, которому давали немного больше привилегий».

Что касается реакции полиции и ШАБАКа на связь, которая, как сообщается, была по обоюдному согласию, он сказал: «С одной стороны, она не отрицает, что связь была, но, по ее словам, это далеко не интимные отношения, это отношения, навязанные одной стороне другой, это не что-то интимное. Она его однозначно боялась, боится до сих пор. У нас есть приказ о неразглашении, но с другой стороны, в СМИ продолжают сливать всякую информацию, большая часть которой - фейковые новости. Не было никаких консенсуальных отношений».

Позже он снова прокомментировал сообщения о том, что у солдатки и палестинца был роман. «Это то, что ранит ее больше всего, она уже много месяцев находится в аду, это отношения, от которых она пыталась освободиться, но он отказался, он сказал, что причинит ей боль», — заявил адвокат.

«Полового акта не было, была в какой-то момент ситуация, когда он прикасался к ней определенным образом, это исходило не с ее стороны, она описывает, что застыла - это было далеко не интимно. Она не пожаловалась на него, потому что он угрожал ей, он ее напугал", - сказал адвокат в конце интервью.

Курсор писал, что пять женщин-солдат ЦАХАЛа вызваны на допрос в полицию.