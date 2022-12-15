Специалисты в высоких технологиях срочно обратились к Нетаниягу

В обращении сказано о «реальной экзистенциальной угрозе» для экономики и израильского общества.

Более сотни специалистов в области высоких технологий, генеральных директоров, предпринимателей и венчурных капиталистов подписали письмо назначенному премьер-министром Биньямину Нетаниягу.

Об этом сообщает Maariv.

Авторы письма утверждают, что «законодательство ставит под сомнение основные и фундаментальные права каждого человека, независимо от того, кем он является». По их мнению, подрыв доверия к демократии и правовой системе повредит местной индустрии высоких технологий и отпугнет иностранных инвесторов от Израиля.

«Мы, предприниматели и основатели начинающих компаний в Израиле, инвесторы и управляющие венчурными фондами, обращаемся к вам с беспокойством в связи с разрушительными последствиями для экономики в целом и индустрии высоких технологий. В частности, это может быть связано с законодательными подвижками, происходящими в эти дни в Кнессете», ‒ сказано в письме.

Специалисты пишут, что уважают результаты выборов, отражающие воля народа. Они верят, что Нетаниягу на посту премьер-министра будет действовать в интересах всех граждан Израиля.

«Однако нанесение ущерба статусу суда, а также ущемление прав меньшинств по признаку религии, расы, пола или сексуальной ориентации будет представлять собой реальную экзистенциальную угрозу великолепной индустрии высоких технологий, которая с огромными усилиями была построена в Израиле за последние три десятилетия», ‒ утверждают они.

В обращении упомянуто, что в последние годы местной индустрии высоких технологий каждый год выделяли миллиарды долларов международные инвесторы, которые в основном находятся в США и Европе. По словам авторов письма, инвесторов интересует выгода, но также важно, что она «разделяют важные фундаментальные ценности со странами и отраслями, в которые они инвестируют».

Правовая стабильность ‒ необходимое условие для международных инвестиций. Если же она отсутствует, то это отпугивает инвесторов, что может крайне негативно повлиять на экономику Израиля.

Специалисты в области высоких технологий, гендиректоры, предприниматели и венчурные капиталисты попросили Нетаниягу «остановить усиливающийся снежный ком, стабилизировать корабль и сохранить статус-кво между всеми частями израильского общества».

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу настаивает на заключении мирного соглашения с Саудовской Аравией.