ЦАХАЛ: У большинства боевых солдат высокий социально-экономический статус

Армия обороны Израиля представила данные, которые служат опровержением утверждения о том, что большинство боевых солдат прибыли с периферии, в то время как новобранцы из центра страны в основном назначаются на небоевые позиции, такие как технологические позиции.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По данным ЦАХАЛа, примерно 60% израильтян с более высоким социально-экономическим статусом зачисляются на боевые должности, когда становятся достаточно взрослыми для военной службы.

«Согласно социально-экономическому анализу тех, кто служит в Армии обороны Израиля, установлено, что по мере повышения социально-экономического статуса растет и процент военнослужащих, проходящих боевую службу», — заявили в АОИ.

По словам представителя ЦАХАЛа, технологические должности, которые составляют всего 4% от тех, кто служит в ЦАХАЛе, нуждаются в наличии определенных навыков и умений, поэтому набор на них по-прежнему основывают способностях новобранцев без предвзятости или дискриминации.

По статистике, 40% солдат в подразделениях коммандос относятся к 20% самых богатых с точки зрения социально-экономического положения, а 3 % солдат-коммандос — из нижних 30%.

Ранее мы рассказывали, что израильским солдатам, находящимся на срочной службе в ЦАХАЛ, предоставили право на бесплатный проезд даже в гражданской одежде в любое время на любом виде общественного транспорта. До этого такая возможность была доступна лиши в том случае, если солдат был в армейской форме. Чтобы бесплатно проехаться солдату нужно иметь при себе удостоверение солдата «хогер».

«Курсор» сообщал, что, по словам высокопоставленных чиновников Министерства обороны, в случае сохранения нынешних демографических тенденций уже к 2050 году большинство молодежи не будет поступать на военную службу в ЦАХАЛ на обязательную службу.