Социологи рассказали, на сколько увеличится количество ультраортодоксов к концу года

Также в Институте демократии рассказали о соотношении уровня жизни между ультраортодоксами и остальными израильтянами.

В настоящий момент «харедим» составляют 1.28 миллиона человек, или 13.5 процентов населения Израиля. Темпы роста достигают 4% в год, так что в конце 2023 года таких граждан будет 16%.

Об этом говорится в отчете Израильского института демократии о состоянии дел среди ультрарелигиозного населения, сообщает Israel Info.

Также отмечается, что более 40% ультраортодоксов живут в двух городах, Иерусалиме и Бней-Браке. Еще 7% живут в Бейт-Шемеше, а большая часть остальных живет в преимущественно ультраортодоксальных городах и поселках, таких как Модиин-Илит, Бейтар-Илит и Эладе, а также в анклавах в крупных городах, таких как Ашдод, Петах-Тиква, Хайфа, Реховот и Нетания.

В 2021/2022 учебном году в ультраортодоксальной системе образования обучалось 373 000 школьников, что составляет 19.5% всех учащихся в Израиле и 25.5% учащихся ивритоязычной системы образования.

В период с 2014 по 2021 год число мужчин, обучающихся в ешивах и колелях, выросло на 46% и составило в общей сложности 138 тысяч.

В 2019 году уровень бедности был выше среди ультраортодоксов (44%), чем среди остальных израильтян (22%). Среднемесячный доход ультраортодоксальной семьи (14 121 шекель) значительно ниже, чем у других еврейских семей (21 843 шекеля).

В настоящий момент 51% мужчин и 80% женщин имеют работу. Однако уровень занятости мужчин не растет с 2015 года.

Интернетом пользуется 66% ортодоксов, в остальном населении 94%.

10% ультраортодоксов считают идиш родным языком.

Ранее Курсор писал, что в 2022 году израильтяне стали меньше вступать в брак. Общий уровень брака среди мужчин упал ниже 70 процентов.

Также Курсор информировал о том, что, согласно новому отчету Института исследований еврейской политики, высокие темпы роста среди ортодоксальных евреев-харедим увеличили их население до двух миллионов, что составляет до 80% от общего прироста еврейского населения мира.