В 2022 году израильтяне стали меньше вступать в брак

Общий уровень брака среди еврейских, христианских и друзских мужчин упал ниже 70 процентов.

В текущем году граждане Израиля стали меньше заключать браки, но рождаемость детей в стране увеличилась.

Такие данные предоставил Центр исследований социальной политики Израиля «Тауб» в своем отчете «Состояние нации за 2022 год».

Исследователи Алекс Вайнер и Кирилл Щерберман заявили, что население нашего государства растет быстрыми темпами, в текущем году общий прирост составил около 2,2 процента. К концу года численность населения достигнет примерно 9,65 млн человек.

В стране общий коэффициент рождаемости увеличился на 0,1 ребенка и достиг 3,0 ребенка на одну женщину. Это увеличение произошло в основном за счет роста на 0,13 ребенка среди еврейских женщин.

Но при этом, израильтяне меньше стали вступать в официальные отношения. Среди еврейских женщин в годы, предшествовавшие коронавирус, наблюдался резкий спад доли женщин, ожидающих вступить в брак хотя бы один раз к 55 годам — с более чем 80 процентов в 2014-2012 годах до 70процентов в 2019 году.

Среди мусульманок и друзов снижение составило чуть менее 75 процентов. Общий уровень брака среди еврейских, христианских и друзских мужчин упал ниже 70% в период с 2015 по 2019 год.

Эксперты говорят, что это может быть связано с увеличением числа одиноких мужчин и женщин, которые живут в сожительстве без брака.

«Курсор» писал ранее, что израильский суд вынес прецедентное постановление — теперь в стране может зарегистрировать брак, который ранее не мог быть позволен. Это даст возможность тысячам пар создать семейную ячейку в государстве.

Еще мы писали, что жених из Ашдода, который женился в Бней-Браке, потерял сознание посреди свадьбы и был доставлен в больницу.

Напомним, что исследование, проводившееся Фондом брака, продемонстрировало, что 12 процентов супружеских пар, познакомившихся в Интернете, развелись в среднем в течение трех лет после свадьбы.