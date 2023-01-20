Демонстрации в субботу: какие улицы будут перекрыты

Протесты против судебной реформы пройдут 21 января в крупнейших городах Израиля: Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и Беэр-Шеве.

В Тель-Авиве в субботу, 21 января, вновь пройдут массовые митинги протеста.

Об этом пишет портал Детали.

Так, в Тель-Авиве ожидается сразу две демонстрации. Одна из них начнется в 19:00 на улице Каплан. Оттуда протестующие пройдут маршем по ближайшим улицам: Менахем Бегин, Арлозоров, Дерех Намир, Шауль ха-Мелех, Дубнов и вернутся на улицу Каплан. Вторая демонстрация пройдет на площади театра Габима. Она начнется тоже в 19:00.

В Хайфе демонстрация пройдет на перекрестке Мерказ Хорев.

Движение за качество власти, выступающее организатором акции, решило разделить демонстрации в Тель-Авиве, учитывая, что в эту субботу ожидается еще больше протестующих, чем в прошлую, когда на площадь Габима пришло 80 тысяч человек.

Движение решило перенести основную демонстрацию на улицу Каплан, чтобы обеспечить безопасность протестующих и позволить им рассредоточиться от перекрестка ха-Шалом до улицы Ибн Гвироль. Вдоль улицы Каплан и на перекрестке Азриэли организаторы намерены разместить огромные экраны, которые будут транслировать выступления спикеров.

Среди организаций, участвующих в демонстрации — «Протест черных мантий» (юристы, выступающие против реформы судебной системы), движение бывших военных «Командиры за безопасность Израиля», «Свободный Израиль», участники студенческих протестов и протестов представителей хайтека, а также организации, защищающие права ЛГБТ.

Около тысячи полицейских будут охранять акцию протеста и помогать регулировать движение в этом районе.

Полиция заблокирует улицы в этом районе необычно рано – начиная с 16:00- 16:45.

Это вызвало гневную реакцию протестующих: они утверждают, что такой шаг сделан, чтобы помешать желающим приехать на демонстрацию и уменьшить ее масштабы. Председатель партии «Авода» Мерав Михаэли направила генинспектору полиции Коби Шабтаю письмо протеста.

«Блокировка улиц, в том числе для общественного транспорта, необоснованно парализует движение в Гуш-Дане — так что это нанесет ущерб не только свободе демонстраций, но и свободе передвижения», — заявил она.

Начиная с 16:00, будут закрыты для движения следующие улицы:

улица Жаботински в Рамат-Гане, для движения на юг, от улицы Аба-Гилель до улицы Парашат Драхим;

проспект Менахем Бегин, в обоих направлениях, от улицы Парашат Драхим до проспекта Намир;

улица Арвей Нахаль, для движения на запад, от улицы Игаль Алон до проспекта Намир;

проспект Менахем Бегин в обоих направлениях, включая тоннели, от бульвара Шауль ха-Мелех до улицы ха-Хашмонаим;

улица ха-Масгер для движения на север, от улицы Ицхак Саде до проспекта Менахем Бегин;

проспект Намир, для движения на юг, от улицы Пинкас до бульвара Шауль ха-Мелех в южном направлении

улица Парашат Драхим, для движения в обоих направлениях, от проспекта Менахем Бегин до проспекта Намир;

улица Арлозоров, для движения на восток, от улицы Вайцман до проспекта Намир;

улица Генриетта Сольд, от улицы Дафна до Шауль ха-Мелех;

улица Вайцман, от бульвара Давид ха-Мелех до Шауль ха-Мелех.

С 16:45- 17:00 будут закрыты для движения дополнительные улицы в этом районе.

Как сообщал Курсор, в Тель-Авиве в субботу, 21 января, вновь пройдут массовые митинги протеста. На этот раз демонстраций будет две. По всей вероятности, они полностью остановят движение в центре.

Ранее Курсор писал, что Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться.