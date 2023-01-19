Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться

«Столкнувшись с угрозой краха израильской демократии, мы должны проявить решимость и показать правительству, что мы не будем сидеть сложа руки», — заявили организаторы.

Спустя неделю после того, как 80 000 человек вышли на улицы Тель-Авива в субботу вечером, на эти выходные запланирована еще одна массовая акция протеста против правительства и его политики.

Ожидается также, что акции протеста пройдут в Иерусалиме и Хайфе, а также в других местах по всей стране. Лидер оппозиции Яир Лапид, пропустивший мероприятия прошлой недели, заявил, что примет участие в них в эти выходные.

С прогнозируемой ясной погодой — после того, как последний протест сопровождался дождем — организаторы надеются на еще большую явку, которая может быть усилена громким решением Верховного суда на этой неделе, объявившим главу ШАС Арье Дери непригодным для должности министра правительства.

Но основная акция протеста в Тель-Авиве будет разделена: один организатор, Движение за качественное правительство в Израиле, будет придерживаться площади Габима вторые выходные подряд, в то время как другие организаторы переместятся менее чем на километр до пересечения улиц Каплана и Бегина.

«Столкнувшись с угрозой краха израильской демократии, мы должны проявить решимость и показать правительству, что мы не будем сидеть сложа руки, — заявило Движение за качественное правительство. — Массы, заполонившие площадь [Габима] и прилегающие улицы, были лишь началом битвы, которая будет только усиливаться».

Группа протеста «Черные флаги» заявила, что сосредоточит свои усилия на улице Каплан, и призвала оппозиционных политиков прийти.

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