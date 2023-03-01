Демонстрации выходят из-под контроля: в Хайфе напали на офицера полиции

Полиция заявила, что протестующий в Хайфе арестован за нападение на офицера.

Полиция сообщает, что они арестовали протестующего в Хайфе за нападение на полицейского на фоне массовых протестов против планов пересмотра судебной системы.

По данным полиции, полицейские пытались разогнать протестующих, блокировавших дорогу, когда один из них отказался двигаться и начал бить полицейского.

Протестующий, 26-летний житель Хайфы, был арестован и доставлен в полицейский участок для расследования.

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