Ситуация в Тель-Авиве накаляется: полиция задействовала светошумовые гранаты, видео

Полиция сообщает, что они используют средства для разгона беспорядков, чтобы оттеснить толпу протестующих на транспортной развязке Хашалом в Тель-Авиве.
Согласно кадрам с места происшествия, полиция применяет слезоточивый газ, светошумовые гранаты и использует лошадей для подавления демонстраций протеста против правительственной судебной реформы.
Как показано на видео, один из демонстрантов получил ранение.
Толпы протестующих выкрикивают «позор» полицейским, пытающимся разогнать демонстрацию, блокирующую шоссе Аялон в Тель-Авиве.
Крики раздались вскоре после того, как полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и лошадей.
«Настоящий позор за насилие, но мы не откажемся от демократии», — сказал протестующий общественному телеканалу «Кан».
Полиция выпустила не менее 10 светошумовых гранат в сторону демонстрантов, блокирующих шоссе Аялон в Тель-Авиве, сообщили СМИ.
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