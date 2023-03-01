Ситуация в Тель-Авиве накаляется: полиция задействовала светошумовые гранаты, видео

Десятки тысяч протестуют в Тель-Авиве против судебных реформ.

Полиция сообщает, что они используют средства для разгона беспорядков, чтобы оттеснить толпу протестующих на транспортной развязке Хашалом в Тель-Авиве.

Согласно кадрам с места происшествия, полиция применяет слезоточивый газ, светошумовые гранаты и использует лошадей для подавления демонстраций протеста против правительственной судебной реформы.

עימותים במחלף השלום: המשטרה מנסה לפזר את המפגינים באמצעות רימוני הלם.

צילום: אמנון בן דוד pic.twitter.com/DvKlrsoqzq — כלכליסט | Calcalist (@calcalist) March 1, 2023

אובדן שליטה: רימוני הלם באיילון, פרשים ושוטרים הודפים את המפגינים לעדכונים השוטפים — https://t.co/HuYRYslbzq pic.twitter.com/SViwY2aDb8 — חדשות 13 (@newsisrael13) March 1, 2023

Как показано на видео, один из демонстрантов получил ранение.

מפגש קרוב עם רימון הלם pic.twitter.com/p80MjlYpD8 — Bar Peleg (@bar_peleg) March 1, 2023

Толпы протестующих выкрикивают «позор» полицейским, пытающимся разогнать демонстрацию, блокирующую шоссе Аялон в Тель-Авиве.

Крики раздались вскоре после того, как полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и лошадей.

«Настоящий позор за насилие, но мы не откажемся от демократии», — сказал протестующий общественному телеканалу «Кан».

Полиция выпустила не менее 10 светошумовых гранат в сторону демонстрантов, блокирующих шоссе Аялон в Тель-Авиве, сообщили СМИ.

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