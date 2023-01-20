Демонтаж аванпоста в Самарии: кого поддержал Нетаниягу

Правительство поддерживает урегулирование только тогда, когда оно осуществляется на законных основаниях и с предварительным согласованием с премьер-министром и силами безопасности.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу ответил министру обороны Йоаву Галанту после демонтажа аванпоста «Ор ха-Хаим», который был создан ночью в Самарии в память о раввине Хаиме Друкмане.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

«Правительство поддерживает урегулирование только тогда, когда оно осуществляется на законных основаниях и с предварительным согласованием с премьер-министром и силами безопасности, чего в данном случае сделано не было», — заявили в канцелярии Нетаниягу.

Там также анонсировали проведение обсуждения по этому вопросу в ближайшие дни.

Как сообщал Курсор, в пятницу, 20 января, силы израильской полиции начали демонтаж недавно созданного аванпоста на вершине холма в Самарии. Это произошло всего через несколько часов после создания аванпоста.

Активисты еврейских поселений за одну ночь возвели ряд построек на вершине холма, примыкающем к поселению Мигдалим в Самарии. Назвав аванпост «Ор ха-Хаим» в честь покойного религиозного сионистского духовного лидера раввина Хаима Друкмана. Гражданская администрация Минобороны объявила этот район закрытой военной зоной и приказала немедленно разрушить строения.

Активисты на месте происшествия говорят, что арабы из соседних городов напали на заставу во время сноса, напали на евреев и ранили как минимум одного. Свидетели сообщают, что арабские бунтовщики забросали активистов камнями, а израильские силы безопасности, присутствовавшие на месте происшествия, не вмешивались.

Снос был начат вопреки приказам министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра обороны Бецалеля Смотрича.

Ранее мы информировали о том, что в августе 2022 года новый аванпост ультраортодоксов появился возле поселения харедим Мецад.

Также Курсор информировал о том, что Верховный суд принял решение по поводу аванпоста Мицпе-Крамим.