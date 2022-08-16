Новый аванпост ультраортодоксов появился возле поселения харедим Мецад

Во вторник группа ультраортодоксальных семей объявила о создании незаконного поселенческого форпоста на юге Самарии, недалеко от харедимского поселения Мецад.
По словам активистов, это первый форпост, созданный ультраортодоксальными поселенцами.
Моше Ротман, один из основателей и организаторов форпоста, сказал, что строения были построены поздно вечером в воскресенье и в течение двух с половиной часов силами активистов, а также десятков студентов ешив, вызвавшихся помочь.
Электричество подается от генератора, и Ротман говорит, что на форпосте уже есть водопровод.
В настоящее время на форпосте проживают 15 семей, в том числе несколько с детьми, и они возвели на территории форпоста не менее 15 строений, включая синагогу, ешиву и дома.
До форпоста, названного Дерех Эмуна, можно добраться за две минуты на машине из Мецада и затем за пять минут пешком, так как дорога до форпоста еще не дошла.
Жители Дерех-Эмуны в основном из Мецада, который находится в границах регионального совета Гуш-Эцион, но некоторые приезжают из Иерусалима, Бней-Брака и Бейтара.
Ротман перечислил несколько причин, по которым активисты решили создать новый форпост, включая религиозную заповедь еврейского закона о заселении земли Израиля.
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