Даниэль Гринберг рассказала о расставании с Эялем Голаном

Слухи о кризисе в отношениях, разлуке и даже разводе окружали их на протяжении всего их короткого брака. В прошлом месяце Даниэль обратилась в суд с Голаном, где они подписали официальное соглашение о разводе.

В интервью, которое будет транслироваться сегодня вечером в программе «Weekend News» на 12-м канале, Даниэль Гринберг расскажет о трудностях, сопровождавших ее брак.

«Вы видите вещи так, как видят глаза и чувствует сердце», — сказала Гринберг. «Из моего уважения к нему и детям я буду держать это между нами. Я не смогла простить его».

Около двух месяцев назад израильское развлекательное шоу «сотряслось» после того, как появилась информация о том, что певец и его жена решили развестись после трехлетних отношений, в которых они родили двух детей. Миэль и трехмесячный Рон. Слухи о кризисе в отношениях, разлуке и даже разводе окружали их на протяжении всего их короткого брака.

Гринберг собрала вещи и переехала в свою новую квартиру. В прошлом месяце она обратилась в суд с Голаном, где они подписали официальное соглашение о разводе.

Курсор ранее сообщал, что певец Эяль Голан навестил инвалида ЦАХАЛ Ицика Саидиана в больнице. Известный израильский музыкальный исполнитель Эяль Голан решил навестить участника боевых действий и инвалида ЦАХАЛа Ицика Саидиана, который поджег себя в знак протеста против отношения министерства обороны к ветеранам с инвалидностью.

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