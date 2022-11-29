Депутат Еш Атид: Ави Маоз собирается преследовать евреев

Действия Ави Маоза ведут к подстрекательству. «Он планирует преследовать евреев, женщин и представителей ЛГБТ», — считают в «Еш Атид».

Депутат от партии «Еш Атид» жестко раскритиковал депутата Кнессета Ави Маоза, который заявил о создании Управления национальной и еврейской идентичности в рамках своей роли в новом правительстве.

«Это самый расистский, гомофобный, ненавидящий Израиль политик», — заявил он.

Лахав Хатрезно прокомментировал политику председателя партии «Ноам»: «Это акт безумия. Нетаниягу, чтобы отменить суд, признает нашу свободу и все ценности в концепции Государства Израиль. Нетаниягу согласился с Ави Маозом в правительственной ненависти к ЛГБТ».

Он атаковал Ави Маоза: «Он планирует преследовать евреев, женщин и представителей ЛГБТ. Это закончится убийствами».

Ранее Маоз говорил, что позаботится о том, чтобы только евреи по Закону о возвращении могли иммигрировать в Израиль. Также он выступал за «психологическую консультацию для людей с противоположными тенденциями».

«Мы все узнали, насколько слова имеют значение. Заявления Ави Маоза могут распространить это подстрекательство, а это закончится убийством», — предупредил члена партии «Еш Атид».

Ранее Курсор писал, что заявил Маоз: Коалиционные соглашения не включают парады гордости.

Напомним, наш сайт также передавал слова Либермана: Маоз заблокирует иммиграцию из россии. «Назначить Ави Маоза ответственным за этот маршрут ‒ значит заблокировать иммиграционный маршрут для выходцев из бывшего Советского Союз», ‒ заявил Либерман.