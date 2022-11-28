Либерман: Маоз заблокирует иммиграцию из россии

15:34, Сегодня
Новости Израиля, Политика
авигдор либерман фото
Фото: Википедия

Чиновник также прокомментировал значительное увеличение налогов.

Министр финансов Авигдор Либерман на заседании фракции «Исраэль Бейтену» в Кнессете выступил с критикой решения передать офис связи «Натив» председателю партии «Ноам» депутату Кнессета Ави Маозу в рамках коалиционных соглашений.

Об этом сообщает 7-й канал.

«Назначить Ави Маоза ответственным за этот маршрут ‒ значит заблокировать иммиграционный маршрут для выходцев из бывшего Советского Союз», ‒ заявил Либерман.

По его словам, коалиция не сможет профинансировать все обязательства, данные различным партиям, кроме как за счет значительного увеличения налогов.

Ранее израильтяне высказались о будущей коалиции во главе с Нетаниягу.

«Курсор» сообщал, что Беннет надеется, что новое правительство сможет объединить общество Израиля.

Помимо этого Ганц резко прокомментировал соглашение между Ликуд и Ноам.

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