Либерман: Маоз заблокирует иммиграцию из россии

Министр финансов Авигдор Либерман на заседании фракции «Исраэль Бейтену» в Кнессете выступил с критикой решения передать офис связи «Натив» председателю партии «Ноам» депутату Кнессета Ави Маозу в рамках коалиционных соглашений.
Об этом сообщает 7-й канал.
«Назначить Ави Маоза ответственным за этот маршрут ‒ значит заблокировать иммиграционный маршрут для выходцев из бывшего Советского Союз», ‒ заявил Либерман.
По его словам, коалиция не сможет профинансировать все обязательства, данные различным партиям, кроме как за счет значительного увеличения налогов.
Ранее израильтяне высказались о будущей коалиции во главе с Нетаниягу.
«Курсор» сообщал, что Беннет надеется, что новое правительство сможет объединить общество Израиля.
Помимо этого Ганц резко прокомментировал соглашение между Ликуд и Ноам.