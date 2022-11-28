Маоз: Коалиционные соглашения не включают парады гордости

Ультраправый политик также пообещал позаботиться о том, чтобы только евреи по Закону о возвращении могли иммигрировать в Израиль.

Глава ультраправой партии «Ноам» Ави Маоз рассказал, что подписанные с «Ликудом» коалиционные соглашения не включают парады гордости.

Об этом сообщает Mako.

Политик об этом заявил 28 ноября, в понедельник, на заседании фракции. По его словам, соглашения не касаются проведения парадов или запрета, а также он добавил, что позаботится о том, чтобы только евреи по Закону о возвращении могли иммигрировать в Израиль.

Таким образом Маоз прокомментировал интервью, в ходе которого он сказал, что выступает за «психологическую консультацию для людей с противоположными тенденциями».

«Я не требовал отмены прайдов. Я также объявил, что я против конверсионной терапии. Когда с Божьей помощью приходит министр здравоохранения Ницан Горовиц и запрещает психологические консультации для моих друзей, которые имеют противоположные тенденции и хотят создать семью, тогда я беспокоюсь о правах», ‒ заявил Маоз.

В этом же интервью «Ноам» заявил, что хочет закрыть армейское подразделение, отвечающее за обеспечение равных возможностей для женщин в армии. По его словам, роль советника по гендерным вопросам начальника штаба АОИ должна быть «немедленно» упразднена.

Маоз считает, что подразделение, возглавляемое бригадным генералом Элла Шадо-Шехтман, «внедряет ценности, чуждые Армии обороны Израиля». В силу этого он намерен требовать осуществления управления государственными системами в Израиле в соответствии с политикой правительства.

Ультраправый политик утверждает, что новое правительство будет продвигать еврейскую идентичность страны. Маоз хочет создать орган, который будет продвигать еврейские особенности и делать так, чтобы радикальные прогрессивные группы были лишены доступа в армию, министерство образования и израильскую полицию.

Ранее Либерман заявил, что Маоз заблокирует иммиграцию из россии.

«Курсор» сообщал, что, по словам Лапида, он проведет независимые переговоры по комитетам с Ликудом.