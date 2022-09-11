Депутат из партии «Религиозный сионизм» заявил, что победа Нетаниягу — не самый худший исход выборов

По мнению чиновника, втягивание страны в повторные выборы куда хуже и он пояснил, почему.

Амитай Порат, номер три в списке «Сионистский дух», дал свой комментарий относительно того, что его партия разошлась с Йоазом Хенделем и Цви Хаузером. Он признался, что это произошло из-за «значительного расхождения во мнениях, которое им не удалось примирить», и что он «услышал это от самой Шакед».

Об этом сообщает «7 канал».

Также он рассказал, что только когда Йоаз Хендель уехал за границу, он признался, что именно он стоит за расколом. Стоит отметить, что возник конфликт в связи с вопросом о том, предпочтительнее ли узкое правительство во главе с Нетаниягу, чем тупиковая ситуация, втягивающая страну в новый тур выборов. Так вот Порат думает, что узкое правительство во главе с Нетаниягу плохой исход предстоящих выборов, но еще один тур — это самое худшее, что может быть.

Ранее «Курсор» писал о том, что Либерман заявил, что Нетаниягу отравляет всю политическую систему Израиля и обвинил председателя «Ликуда» в попытке очернить его имя.

Также мы сообщали о результатах нового опроса, который показал, сколько мест не хватает Нетаниягу для формирования коалиции.