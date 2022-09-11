Новый опрос показал, сколько мест не хватает Нетаниягу для формирования коалиции

Если бы выборы состоялись сегодня, Ликуд остался бы самой сильной фракцией в Кнессете.

Политический тупик сохраняется в Израиле, так как опрос, опубликованный в программе «Встреча с прессой» на 12 канале, показал, что, если выборы состоятся в субботу, ни один блок не сможет сформировать правительство.

Блок главы оппозиции Биньямина Нетаниягу остался с 59 местами, что на два меньше желаемых 61 места, необходимых для формирования коалиции. Блок также получил 59 мест в опросе Maariv, опубликованном в пятницу.

Если бы выборы состоялись сегодня, Ликуд остался бы самой сильной фракцией в Кнессете с 32 местами, показал опрос. «Еш Атид» премьер-министра Яира Лапида занимает второе место с 23 местами в Кнессете.

Согласно опросу, число сторонников партии «Национальное единство», возглавляемой министром обороны Бени Ганцем, продолжает сокращаться, получив лишь 12 мест.

Партия депутатов Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира «Религиозный сионизм» получат 11 мест, согласно опросу. «ШАС» получил одно место за счет Ликуда, поднявшись до девяти мест, в то время как Объединенный иудаизм Торы остается стабильным с семью.

Как сообщал Курсор, в июне министр обороны Бени Ганц исключил воссоединение с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу для формирования нового правительства. На собрании фракции своей партии «Кахоль-Лаван» Ганц сказал, что его предыдущей работы с Нетаниягу было достаточно, чтобы выкинуть из головы любые мысли о партнерстве.

Также Курсор информировал о том, что министр финансов Авигдор Либерман накануне обвинил главу оппозиции Биньямина Нетаниягу в организации уголовных обвинений, выдвинутых против него самопровозглашенным бывшим советником Либермана.