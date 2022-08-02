Депутат Кнессета напал на офицера полиции: инцидент заиграл новыми красками

В мае этого года депутат Кнессета («Объединенный список») нанес удар по сотруднику полиции на юге горы Хеврон. Однако, лишь сегодня полицию обязали начать расследование.

Юрисконсульт правительства Гали Бахарав-Миара уполномочила полицию провести расследование инцидента, связанного с депутатом Кнессета Офером Касифом. Это произошло спустя несколько месяцев после происшествия.

Как вы помните, в мае было зафиксировано нападение члена Кнессета на полицейских на юге горы Хеврон.

תיעוד: עימות פיזי בין ח"כ עופר כסיף לשוטר שחסם את דרכו להפגנה בדרום הר חברוןhttps://t.co/pzcpYM8ZsM@moyshis pic.twitter.com/Yc1x53CjsS — כאן חדשות (@kann_news) May 13, 2022

Через несколько часов после инцидента Касиф сказал: «Полиция неоднократно нарушала мою неприкосновенность во время молчаливого шествия и мешала мне свободно передвигаться. Один из полицейских угрожал мне. Он сказал своему напарнику: «Я не только арестую его, но и выстрелю в него». Этот полицейский отказался назвать мне свое имя и даже обвинил меня в том, что я угрожаю задавить его». По словам Касифа, «полиция снова лжет, чтобы скрыть свое насилие, бездействие и преступления».

Позже Касиф упомянул о том, что произошло, в интервью News 13 и сказал, что он не бил и не нападал на полицейского, а защищался, но добавил, что сожалеет, если причинил ему боль. Касиф добавил, что если его решат допросить, то он откажется от своей неприкосновенности.

Шай Глик, генеральный директор Betzlom, подавший жалобу, сказал: «Я рад решению омбудсмена. В то же время жаль, что это заняло много месяцев».

Ранее Курсор писал, что чрезвычайный инцидент произошел возле горы Хеврон. Появилось видео, на котором депутат Кнессета Офер Касиф из Объединенного списка пытался наехать на полицейских и затем ударил одного из них по голове.