Депутат Кнессета Нир Баркат заявил, что в российско-украинской войне Израиль должен поддержать Украину

Депутат Кнессета от партии «Ликуд» Нир Баркат рассказал, что сдерживает Иерусалим от помощи Украине.

В Киеве ожидали более четкой позиции от Израиля, реальной военной помощи, введения антироссийских санкций и т.д. На практике же Израиль занял де-факто нейтральную позицию и депутат Кнессета Нир Баркат пояснил, почему так.

Об этом пишет «РБК-Украина».

Нир Баркат заявил, что по его мнению, Израиль должен принять сторону несмотря на все риски и несомненно поддержать Украину.

«Я думаю, что мир, западный мир, свободный мир должны объединиться против агрессоров, всех агрессоров. И так же, как мир ожидает, что Израиль поддержит Украину против агрессии и российского вторжения, мир должен объединиться против зла, которое представляет Иран. Иран хочет создать атомную бомбу, чтобы использовать ее против Израиля. Это их цель», — отметил Баркат.

Также он добавил, что большинство израильтян идентифицируют себя с Украиной и считают, что агрессоров нельзя поощрять.

«Однажды, когда эта война закончится, и даже до того, как она закончится, придет время установить очень прочные отношения между Израилем и Украиной, что будет win-win для обеих стран», — уверен чиновник.

Относительно поставок оружия Украине Баркат ответил следующее:

«Безусловно, есть веские причины для обсуждения этого, и я считаю, что такие обсуждения должны проводиться за закрытыми дверьми», — подытожил он.

Ранее «Курсор» писал о том, что в офисе Лапида раскритиковали визит депутата от Ликуда в Украину.