В офисе Лапида раскритиковали визит депутата от Ликуда в Украину

Офис премьер-министра Лапида резко раскритиковал депутата от Ликуда Нира Барката, который съездил в Украину и встретился с рядом известных деятелей.

Об этом сообщает Telegram-канал Израиль.

Напомним, что в рамках своего недавнего визита в Киев депутат Кнессета от Ликуда и бывший мэр Иерусалима Нир Баркат встретился с главой Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Также его заметили в холле столичного отеля в компании главного раввина Украины Моше Асмана.

Перед этим он посетил Бучу и Ирпень – города, где зверствовала армия *россии. Помимо этого, была информация, что он встретился с первыми лицами Украины. Это стало первым случаем с начала полномасштабного российского вторжения, когда Киев посетил израильский политик.

Ранее мы рассказывали, что Либерман извинился за свои слова в адрес Нетаниягу, которого он сравнил с Геббельсом и Сталиным. Он утверждает, что не хотел «причинить кому-либо вред, и уж тем более не в таком вопросе — как Холокост и Вторая мировая война».

Также «Курсор» сообщал, что депутат Кнессета Мосси Раз, представитель партии «МЕРЕЦ», набросился на ученика и сказал ему «Заткнись». Это было связано с тем, что школьник вмешался в разговор в ходе политической дискуссии.

Помимо этого, партия Смотрича и Бен-Гвира пополнилась новым членом. Шестой представитель получил 12-е место в едином списке накануне выборов в Кнессет 25-го созыва.

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