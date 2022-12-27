Депутат Кнессета осудил арест журналиста-харедим, «написавшего правду»

Депутат Кнессета Офер Кассиф, единственный еврейский депутат Кнессета от партии Хадаш-Таал, осудил арест и допрос журналиста-харедим с крайне левыми взглядами.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Это политически мотивированный арест, и он подлый. Я призываю полицию немедленно освободить его. Исраэль Фрей преследуется и как критически настроенный журналист, и как человек, выступающий против оккупации. Более того, то, что он написал, было правдой — по всем принятым стандартам нападение на вооруженные силы не считается терроризмом», – заявил Кассиф.

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