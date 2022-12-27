Либерман рассказал, чем грозят реформы нового правительства

14:38, Сегодня
Новости Израиля, Политика
авигдор либерман фото
Фото: Olivier Fitoussi/Flash90

«Мы здесь на грани политического цунами, и Нетаниягу понимает последствия этого», — считает Либерман.

Уходящий министр финансов Авигдор Либерман предупредил новое правительство об угрозе краха экономики.

Об этом сообщает Israel Hayom.

«Я вижу в новых соглашениях преднамеренную или непреднамеренную попытку разрушить израильскую экономику», — заявил Либерман.

Многие пункты были сформулированы настолько расплывчато, что это становится тревожной предпосылкой.

«Они дают стипендию молодежи и увеличивают бюджеты ешивы, дают субсидию для еврейской общины, дают скидку по налогу на имущество, талоны на питание — так зачем им работать. «Яадут а-Тора» хочет отменить реформу в сельском хозяйстве. Также и в сфере жилья. Это ошеломляет».

Говоря о вступающем в должность премьер-министре Нетаниягу, Либерман сказал: «Он хочет одного, все соглашения предназначены для того, чтобы обеспечить сделку с прокуратурой, что он будет невиновным и сможет продолжать заниматься политикой. Он хочет уйти без позора, поэтому он продал страну, свою партию, все, чтобы получить откуп на политическом уровне. Он придет на переговоры с прокуратурой, когда будет во власти, с пистолетом у виска. Нетаниягу понимает последствия. , н — все очень, очень тревожно».

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