Депутат Кнессета Ротман призвал заключить в тюрьму экс-генпрокурора: детали скандала

Депутат Кнессета от «Религиозного сионизма» Симха Ротман призвал к тюремному заключению бывшего генерального прокурора Авихая Мандельблита за «подстрекательство» после того, как последний предупредил в интервью, что резкий раскол в стране по поводу пересмотра правительственной судебной системы, скорее всего, закончится насилием.

Ротман, занимающий должность председателя комитета Кнессета по Конституции, Закону и Справедливости, является ключевым архитектором реформы, и его призыв перекликается с призывами других членов правительства заключать в тюрьму критически настроенных противников.

Мандельблит, занимавший пост генерального прокурора при предыдущем правительстве во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, в четверг вечером дал обширное интервью программе «Увда» на 12 канале, в котором предупредил, что судебная реформа равносильна «смене режима» и может разрушить израильскую правовую систему.

В интервью Мандельблит говорил о глубоком расколе между сторонами и предупредил, что ситуация «продолжит ухудшаться, это еще не конец. Это закончится насилием, кто-то заплатит кровью».

Ротман ответил Мандельблиту в интервью радио 103 FM в пятницу, где он заявил, что бывшего генерального прокурора следует посадить в тюрьму за подстрекательство.

«Человек, который говорит об исправлении системы правосудия и использует такие фразы, как «кровь на улицах», — это человек безответственный, который призывает к бунту и подстрекает. Тот факт, что этот человек был генеральным прокурором, является полным позором… его следует посадить в тюрьму». — сказал Ротман.

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