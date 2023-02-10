Мандельблит выступил с заявлением: План судебной реформы — это «смена режима»

Авихай Мандельблит, бывший генеральным прокурором, говорит, что предлагаемые правовые изменения вносятся, чтобы помочь премьер-министру довести судебный процесс до завершения.

Бывший генеральный прокурор Авихай Мандельблит охарактеризовал предложенную правительством радикальную и радикальную перестройку правовой и судебной системы как «смену режима», которая «устранит независимость правовой системы Израиля от начала до конца».

Об этом сообщает The Times of Israel.

Мандельблит также обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в продвижении капитального ремонта, чтобы досрочно завершить продолжающийся уголовный процесс, и настаивал на том, что он был прав, предъявив обвинение премьер-министру, несмотря на последовавшую за этим политическую нестабильность.

Нетаниягу находится под судом по трем делам о коррупции, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием в двух случаях и во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием в третьем. Он отрицает правонарушения и говорит, что обвинения были сфабрикованы в результате политического переворота, организованного полицией и прокуратурой.

Выступая в интервью программе «Увда» на 12-м канале, Мандельблит рассказал о влиянии предложенной правовой встряски на гражданские права в Израиле, а также о реакции Нетаниягу после предъявления ему обвинения и последствиях такого поведения.

Мандельблит когда-то был близким доверенным лицом Нетаниягу и занимал пост секретаря его кабинета с 2013 по 2016 год, прежде чем был назначен генеральным прокурором. Полиция начала расследование обвинений в коррупции против Нетаниягув 2016 году, и Мандельблит предъявил ему обвинение в ноябре 2019 года. Это был первый случай, когда генеральный прокурор предъявил обвинение действующему премьер-министру.

Мандельблит сказал, что правовая реформа была «не реформой»: «Это революция, смена режима. Это полное изменение ДНК, на которой мы выросли, и результатом этого является устранение независимости правовой системы от начала до конца. Нет демократии без прав человека. Права человека меньшинства, к которому режим не относится благосклонно, серьезно пострадают. Будут репрессии, вот до чего дойдет».

Бывший генпрокурор утверждал, что в ситуации, когда высшие должностные лица судебной системы назначаются правительством и проявляют к нему личную лояльность, «тогда закон не имеет верховенства, а если нет верховенства закона, крепость падает».

Мандельблит также отверг утверждения Нетаниягу о том, что он и его партия ясно заявили в ходе избирательной кампании о своем намерении провести столь радикальную перестройку правовой и судебной системы.

«Выборы были не об этом. Никто не говорил, что они собираются изменить ценности Декларации независимости во время избирательной кампании… Если правовая система не независима, то это другая форма правления, другой тип режима; на выборы по этому поводу никто не ходил, никто ничего подобного не говорил. Если вы хотите улучшить правовую систему, то ладно, улучшайте ее. Но это не улучшает ее, это разрушает ее», — продолжил он.

Мандельблит также заявил, что сроки запланированной судебной реформы в сочетании с предыдущей позицией Нетаниягу в отношении судебной системы указывают на то, что судебный процесс по делу о коррупции был ключевым мотивирующим фактором для премьер-министра.

Ранее Курсор писал, что более трети израильтян опасаются гражданской войны из-за судебной реформы — опрос. Около 60% израильтян считают, что судебная система приведет к росту насилия в стране.

Курсор также сообщал, что оппозиция объявила следующий понедельник днем «всеобщей забастовки». «Это правительство стало преступным и незаконным. Над ним развевается черный флаг», — заявили в штабе противодействия судебной реформе.

Герцог предложил план по выходу из правового кризиса – СМИ. Президент Ицхак Герцог сформулировал план переговоров между правительством и противниками правовой реформы.

Также генпрокурор направила резкое письмо Нетаниягу, разгорелся скандал. Генпрокурор запретила премьер-министру участвовать в судебной реформе.

Курсор писал, что Гидеон Саар кардинально изменил мнение о судебной реформе. «Это судьбоносное решение, навязанное нам опасным и безудержным правительством», — определил свое отношение Саар.

Наша редакция писала, что коалиция озвучила, на какие компромиссы готова пойти по судебной реформе. Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Напомним, что новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.