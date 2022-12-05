Депутат Кнессета заявил, что Маоз положительно повлияет на образование

Политик утверждает, что нынешние дети изучают христианство и ислам, но не иудаизм.

Член Кнессета Ниссим Ватори высказался о правительстве Биньямина Нетаниягу, деятельности Ави Маоза и правовом статусе Иудеи и Самарии.

Об этом сообщает inn.

По словам Ватори, его не впечатляет кампания запугивания в отношении должностей, которые Маоз получит в следующем правительстве.

«Правительство возглавит Биньямин Нетаниягу. Он управляет этим локомотивом. Не будет такого, что депутат Кнессета или какой-либо министр будет управлять всей ситуацией», ‒ сказал он.

Политик также недоумевает, как так получилось, что при предыдущем правительстве голоса всех журналистов не были услышаны. Также Ватори считает, что Маоз сможет положительно повлиять на образование и израильских детей.

«Сейчас нам не хватает изучения истории народа Израиля и Земли Израиля. Ее не изучают на фундаментальном уровне. Его следует изучать уже в младших классах, и я хочу узаконить это. Братья-мусульмане, это нормально? Нам нужно больше изучать иудаизм, больше земли Израиля. Сегодняшним детям неизвестно, какое у нас право на эту землю. Мы изучаем христианство и ислам, но не иудаизм», ‒ заявил он.

Депутат прокомментировал слова Нетаниягу о том, что правовой статус Иудеи и Самарии не изменится. По его словам, ситуация сейчас меняется в худшую сторону, и ее следует обуздать.

«Мы наблюдаем, как арабы захватывают зону C под эгидой европейцев. Мы теряем там территорию. Ситуация должна оставаться такой, какая она есть, и они не должны создавать государство в зоне С», ‒ добавил Ватори.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу заявил, что Лапид и Ганц распространяют «ложь и нагнетают страх».