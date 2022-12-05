Нетаниягу заявил, что Лапид и Ганц распространяют «ложь и нагнетают страх»

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу назвал «ложью и нагнетанием страха» обвинения, которые были выдвинуты против его правительства еще до его формирования

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Лапид и Ганц не принимают результаты выборов и распространяют ложь и панику против правительства, избранного большинством населения. Лапид, который создал опасное правительство с «Братьями-мусульманами», побил рекорды в назначении близких соратников и членов Кнессета посредством «норвежского закона» и подписал соглашение о капитуляции с «Хизбаллой», в настоящее время проводит кампанию делегитимации против выбора народа», ‒ заявил лидер Ликуда.

Нетаниягу решил перечислить утверждения, которые, по его мнению, лгут о достигнутых им коалиционных соглашениях:

«Министерство обороны будет расформировано» ‒ ложь. По словам назначенного премьер-министром, гражданская администрация составляет менее тысячной доли Минобороны, и она останется в Минобороны.

«Министерство просвещения перейдет к Ави Маозу» ‒ ложь, потому что Ави Маоз, по словам Нетаниягу, будет заниматься только внешними обязательствами Министерства образования, которые составляют около одной тысячной бюджета образования, и будет работать под руководством премьер-министра. Министерство образования будет продолжать определять учебную программу.

«Правительство будет действовать против ЛГБТ» — ложь, ибо ЛГБТ не будут ущемлены, и «мы сохраним статус-кво в вопросах религии и государства».

Слова Либермана о том, что «гимн изменится» ‒ ложь.

«Не верьте лжи и запугиванию. Расскажите правду», — заключил Нетаниягу.

«Курсор» сообщал, Лапид прокомментировал обвинения в создании мятежа и сказал, что он «только начал».

Помимо этого Либерман заявил, что правительство Нетаниягу изменит «ДНК Государства Израиль».