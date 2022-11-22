Депутат Ликуда обвинил Нетаниягу в неумении вести переговоры

В партии Ликуд опасаются, что все ключевые должности достаются другим партиям, и высказывают недовольство политикой Нетаниягу.

На фоне проблем в формировании правительства и зашедших в тупик коалиционных переговоров в Ликуде растет недовольство действиями Нетаниягу.

Об этом сообщает Maariv.

Депутат Кнессета, член партии Ликуд Давид Битан заявил: «Очевидно, Нетаниягу не умеет вести переговоры».

Он заявил, что надеется на изменение ситуации в формировании коалиционному соглашению

«Ликуду осталось немногое. Государство Израиль — это не только безопасность и министерство иностранных делах и безопасности, это и о повседневной жизни», — подчеркнул Битан.

Многие факторы влияют на жизнь страны, поэтому важно учитывать особенности каждого министерства. «Не только в правительстве, но и в Кнессете коалиционные партии получат важные голоса», — уверены в Ликуде.

Давид Битан заявил, что нет подтверждения, что Ликуд собирается интегрироваться и приобретать влияние. По его словам, «то, что у вас есть премьер-министр, не означает, что он может влиять на сферу образования и культуры. Хотя образование останется с нами».

Ранее Курсор писал про тупик в коалиционных переговорах: «Яадут а-Тора» потребовала остановить распределение портфелей.

Также еще один депутат от Ликуда раскритиковал поведение Нетаниягу во время коалиционных переговоров. «Отдавать несколько больших должностей одному министру неправильно с точки зрения эффективности», — заявил Данон.