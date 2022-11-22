Депутат от Ликуда раскритиковал поведение Нетаниягу во время коалиционных переговоров

Депутат Кнессета Дани Данон от «Ликуда» раскритиковал крайнюю щедрость, проявленную председателем его партии Биньямином Нетаниягу по отношению к партии ШАС.

Депутат Кнессета Дани Данон от «Ликуда» сегодня утром (вторник) раскритиковал поведение председателя своей партии Биньямина Нетаньяху на коалиционных переговорах и особенно тот факт, что председателю ШАС Арье Дери были предоставлены должности заместителя премьер-министра, министра внутренних дел и министра транспорта. И не исключено, что ему дадут еще один небольшой кабинет.

«Отдавать несколько больших должностей одному министру неправильно с точки зрения эффективности», — заявил Данон.

Он добавил, что «у «Ликуда» есть достойная и опытная команда, и я считаю, что портфели минобороны и МИДа будут в «Ликуде». Также так называемые «средние» портфели, важно, чтобы они тоже были в «Ликуде», чтобы мы могли провести реформы, которые мы обещали избирателям».

Данон также упомянул о расширении полномочий министерства внутренней безопасности, в которое, как ожидается, войдет депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир, и выразил поддержку процессу: «Министр должен иметь полномочия проводить и руководить политикой — не опасаясь, что полиция станет политической».

Ранее Курсор сообщал, что Нетаниягу позвонил мэру Лода: что они обсудили.

Кроме того, Нетаниягу заявил, что не приемлет «моральных проповедей».