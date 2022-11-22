Тупик в коалиционных переговорах: «Яадут а-Тора» потребовала остановить распределение портфелей

ШАС может получить от Нетаниягу шесть портфелей разных ведомств, если Арье Дери откажется от министерства финансов.

На последней встрече Биньямина Нетаниягу со Смотричем и Дери с целью распределения портфелей для формирования правительства, прозвучало новое предложение от Ликуда.

Согласно ему, ШАС может получить шесть портфелей разных ведомств, включая минтранс и МВД для Арье Дери, если он все-таки откажется от министерства финансов в пользу Смотрича.

Ликуд предложил, чтобы Дери стал министром внутренних дел и министром транспорта. А в дополнение к этому ШАС получит еще портфель здравоохранения, министерства по делам религии (которое просил Смотрич), министерство развития Негева и Галилеи (на котором настаивал Бен-Гвир) и еще один дополнительный портфель на выбор Дери.

Партия «Яадут а-Тора» потребовала прекращения переговоров и разъяснений относительно пакета позиций, предложенных партии.

Если договоренность будет достигнута, то министерство обороны останется за партией Ликуд, которая доверит его Йоаву Галанту. Кроме того, возможно, министром иностранных дел станет Рон Дермер, бывший посол Израиля в США.

Однако в Ликуде прокомментировали, что озвученные достижения «не соответствуют действительности».

Вечером в понедельник переговоры прервались из-за того, что духовный лидер ШАС 94-летний Шимон Бадани в тяжелом состоянии попал в больницу, а Арье Дери срочно покинул встречу.

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир заявил: Пока не наведем порядок на улицах – нас не будет в правительстве.

Также сообщалось, что депутат Оцма Иегудит назвал причину прекращения переговоров с Ликудом.

Редакция уже писала, что Ганц обвинил Ликуд в атаке на демократию.

Помимо этого депутат Кархи утверждает, что самые востребованные министерские портфели должны остаться у Ликуда.