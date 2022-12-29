Депутат Ликуда опасается, что в Израиле может произойти «инцидент в Капитолии 2»

Спикер Кнессета Ярив Левин выразил обеспокоенность тем, что «инцидент в Капитолии 2», аналогичный штурму Капитолия США 6 января 2021 года, может произойти во время приведения к присяге нового правительства.

Левин на этой неделе созвал встречу в Кнессете с начальником полиции Коби Шабтайем, окружным командующим Иерусалима Дороном Тургеманом, сержантом Кнессета по оружию Ювалем Ченом и другими должностными лицами из полиции и охраны Кнессета.

Об этом сообщает Walla News.

На встрече также присутствовали назначенный спикером Кнессета Амир Охана и следующий председатель коалиции Офир Кац, поскольку Кац будет исполнять обязанности спикера во время пленарного заседания сегодня.

Левин выразил опасения, что противники нового правительства ворвутся в здание Кнессета или перекроют подъездные пути к зданию. Охана также выразил обеспокоенность тем, что депутаты Кнессета могут участвовать в акциях протеста, подчеркнув, что им должно быть разрешено проводить демонстрации в соответствии с законом.

Согласно сообщению 12-го канала, в 2021 году Левин провел аналогичные переговоры с представителями службы безопасности относительно возможного штурма Кнессета, несмотря на отсутствие разведывательных данных, указывающих на то, что такое нападение планировалось.

Более половины израильтян считают, что в Израиле может произойти инцидент, подобный восстанию в Капитолии.

Согласно опросу, опубликованному Maariv, в январе 2021 года около 56% израильтян заявили, что считают, что инцидент, подобный штурму Капитолия, может произойти в Израиле . 23% респондентов заявили тогда, что они были уверены, что такой инцидент может произойти в Израиле, а 33% оценили, что такой инцидент может быть.

77% тех, кто считал, что такая атака может произойти в Израиле, принадлежали к левоцентристскому блоку по сравнению с 28% к правому блоку. 44% респондентов заявили, что, по их мнению, такая атака будет исходить от правых израильтян, а 34% считают, что это будет исходить от левых израильтян. 77% респондентов правого толка заявили, что считают, что такая атака исходит от правого блока.

Ранее Курсор писал, что СМИ выяснили, состоится ли традиционная церемония передачи власти с Нетаниягу и Лапидом. Нетаниягу ранее отказался участвовать в церемонии, когда Нафтали Беннет занял пост премьер-министра Израиля в июне 2021 года.