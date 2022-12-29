СМИ выяснили, состоится ли традиционная церемония передачи власти с Нетаниягу и Лапидом

Нетаниягу ранее отказался участвовать в церемонии, когда Нафтали Беннет занял пост премьер-министра Израиля в июне 2021 года.

Сообщается, что вступающий в должность премьер-министр Биньямин Нетаниягу откажется от традиционной церемонии передачи премьерского поста с участием премьер-министра Яиром Лапидом и примет участие только в переходном брифинге с уходящим премьер-министром.

Еврейские СМИ сообщили в среду, что ни офисы Лапида, ни Нетаниягу не настаивали на традиционной церемонии и что они пропустят вежливую передачу власти после приведения к присяге нового правительства, возглавляемого «Ликудом» в четверг.

Нетаниягу отказался участвовать в церемонии, когда Нафтали Беннетт занял пост премьер-министра Израиля в июне 2021 года, и провел с ним только короткую 30-минутную переходную встречу. Заседание закончилось без традиционных общественных пожеланий, без рукопожатия и без фотосессии.

Лидер «Ликуда», как известно, пренебрежительно и насмешливо относился к своему преемнику, ставя под сомнение легитимность его правительства и обещая быстро вернуться к власти.

В ноябре 12-й канал опубликовал фотографию рукописной записки со словами «Скоро вернусь!», оставленной Беннету на столе в канцелярии премьер-министра, когда он прибыл туда, чтобы занять пост премьер-министра прошлым летом. Неясно, была ли записка оставлена ​​самим Нетаниягу или одним из его помощников.

В течение полутора лет своего пребывания в оппозиции Нетаниягу неоднократно пытался лишить легитимности коалицию Беннета-Лапида, которой удалось свергнуть его после 12 лет пребывания у власти.

Читайте также: Лапид рассказал, как Израиль попытается помешать Ирану получить ядерное оружие.