Депутат от Хадаш-Тааль назвала «бессудной казнью» нейтрализацию террориста военнослужащими

Депутат Кнессета от фракции Хадаш-Тааль Аида Тома-Слиман негодует из-за того, что военнослужащие полиции (МАГАВ) у КПП «Хавара» возле Шхема нейтрализовали палестинского террориста, который на них напал.

Об этом она сообщила в Twitter.

«То, с какой легкостью свершилась эта бессудная казнь, является еще одним израильским военным преступлением. Вот она — повседневная реальность, которую несет оккупация: отрицание святости человеческой жизни. Оккупанты рассматривают всех палестинцев как законную мишень», – написала она.

Депутата поддержал ее однопартиец Офер Касиф, который заявил, что на военнослужащих никто не нападал с ножом, а также якобы никто у них не пытался похитить оружие. По мнению политика, палестинца беспричинно казнили, после чего журналисты начали оправдывать военных.

Также он добавил, что «не случайно оккупационные власти похитили тело убитого, чтобы скрыть правду». По словам председателя партии БАЛАД Сами Абу Шахада, международная общественность должна повлиять на Израиль, в том числе используя для этого Международный уголовный суд.

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