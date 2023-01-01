Депутат от Ликуда Дани Данон раскритиковал одно из министерских назначений

Депутат от Ликуда Дани Данон раскритиковал в воскресенье назначение бывшего посла Израиля в США Рона Дермера министром в новом правительстве.

Ходили слухи, что Дермер был кандидатом на пост министра иностранных дел. В конце концов, премьер-министр Биньямин Нетаниягу назначил на эту должность члена парламента от Ликуда Эли Коэна, о чем он объявил вместе с назначением Дермера.

Бывший посол будет заседать в кабинете безопасности и помогать Нетаниягу управлять израильско-американскими отношениями в качестве министра по стратегическим вопросам.

«Я знаю Рона Дермера и уважаю его, — сказал армейскому радио Данон, бывший посол в ООН. — Мы критиковали [Яира] Лапида, когда он приводил своего тренера или своего друга [в правительство], и теперь мы совершили ту же ошибку. Метод назначения министром кого-то, кто не баллотировался на праймериз, проблематичен».

Сам Данон не получил министерского назначения.

Данон упомянул Юлия Эдельштейна, бывшего министра и спикера Кнессета, которого также не назначили в министерство, что он мог бы исполнить эту роль вместо Дермера.

Данон входит в группу разочарованных депутатов, не получивших назначения от Нетаниягу. Кроме него, в список входят Эдельштейн, Амсалем и Битон.

Остается еще ряд государственных должностей, таких как пост министра регионального сотрудничества, и Нетанниягу все еще может попытаться успокоить некоторых из этих разочарованных депутатов, но еще неизвестно, как это повлияет на деятельность «Ликуда» и коалиции.

Читайте также: стало известно, о чем Нетаниягу просил Зеленского накануне голосования в ООН.