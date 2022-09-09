Депутат от Ликуда посетил Умань, несмотря на предупреждения Израиля и Украины

17:37, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: Yaakov Naumi/Flash90

Законодатель был замечен молящимся у могилы раввина Нахмана в Умани под усиленной охраной.

Несмотря на неоднократные призывы Израиля, США и Украины пропустить в этом году паломничество в город Умань году из-за войны с рф*, депутат Кнессета от Ликуда Нир Баркат решил поехать в раздираемую войной страну и посетил могилу раввина Нахмана из Брацлава в преддверии еврейского Нового года.

По приглашению главного раввина Украины Моше Азмана, который связан с партией «Ликуд», Баркат попал на видео, когда ходил по разрушенным кварталам в нескольких украинских городах, в том числе в Ирпене, Киеве и Буче.

Баркат также был замечен молящимся у могилы раввина Нахмана в Умани под усиленной охраной.

В видео израильский законодатель подчеркнул важность поддержания повседневной жизни во время чрезвычайных ситуаций, а также подчеркнул необходимость соблюдения протоколов безопасности.

Говоря на иврите, Баркат, похоже, преуменьшил предупреждения премьер-министра Яира Лапида и министерства иностранных дел о серьезной опасности посещения Украины. Он сказал, что «общественность, прибывающая в Умань, должна соблюдать дисциплину и следовать инструкциям».

Однако он признал, что «это не игра».

«Это время войны, и мы должны оставаться внимательными и осозновать риски», — сказал он.

Курсор писал, что во вторник, 6 сентября, посольство Украины вновь обратилось к паломникам касаемо посещения Умани на Рош ха-Шана.

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Автор материала:
Ирен Давид
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