Депутат от Ликуда посетил Умань, несмотря на предупреждения Израиля и Украины

Законодатель был замечен молящимся у могилы раввина Нахмана в Умани под усиленной охраной.

Несмотря на неоднократные призывы Израиля, США и Украины пропустить в этом году паломничество в город Умань году из-за войны с рф*, депутат Кнессета от Ликуда Нир Баркат решил поехать в раздираемую войной страну и посетил могилу раввина Нахмана из Брацлава в преддверии еврейского Нового года.

По приглашению главного раввина Украины Моше Азмана, который связан с партией «Ликуд», Баркат попал на видео, когда ходил по разрушенным кварталам в нескольких украинских городах, в том числе в Ирпене, Киеве и Буче.

Баркат также был замечен молящимся у могилы раввина Нахмана в Умани под усиленной охраной.

Likud MK Nir Barkat visits Uman despite warnings from Israel, Ukraine https://t.co/xNyYHzwtdA — The Times of Israel (@TimesofIsrael) September 9, 2022

В видео израильский законодатель подчеркнул важность поддержания повседневной жизни во время чрезвычайных ситуаций, а также подчеркнул необходимость соблюдения протоколов безопасности.

מושל אומן בפגישה עם @NirBarkat :

״אנחנו עושים הכל כדי שאומן השנה יעבור בהצלחה ושהחסידים יוכלו להתפלל להשם בביטחה״.

ח״כ ברקת: ״הציבור צריך להשמע היטב להנחיות. לבזר את האוכלוסיה ולא להיות מרוכזים כי מדובר בהצלת חיים, זה לא צחוק״. pic.twitter.com/UO8fUKwF94 — ארי קלמן | Ari Kalman (@aronkalman1) September 9, 2022

Говоря на иврите, Баркат, похоже, преуменьшил предупреждения премьер-министра Яира Лапида и министерства иностранных дел о серьезной опасности посещения Украины. Он сказал, что «общественность, прибывающая в Умань, должна соблюдать дисциплину и следовать инструкциям».

Однако он признал, что «это не игра».

«Это время войны, и мы должны оставаться внимательными и осозновать риски», — сказал он.

Курсор писал, что во вторник, 6 сентября, посольство Украины вновь обратилось к паломникам касаемо посещения Умани на Рош ха-Шана.