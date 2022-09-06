Посольство Украины вновь обратилось к паломникам касаемо посещения Умани на Рош ха-Шана

В Украине в очередной раз призвали еврейских паломников-хасидов не отправляться в ежегодное паломничество в город Умань, что обусловлено опасностью для их жизни.

Паломников призвали воздержаться от посещения украинского города и молиться за мир.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле.

«Когда в Украине не прекращается эхо российских вражеских взрывов, мы должны беречь себя. Избегайте приезда в Умань на Рош ха-Шана и молитесь, чтобы в Украину вернулся мир и благословенное паломничество», – сказано в сообщении.

Несмотря на полномасштабное вторжение *россии в Украину, в последнюю уже прибыло более тысячи паломников.

Ранее в Службе безопасности Украины показали, как готовятся к приезду паломников на Рош ха-Шана. В частности, был проведен ряд антитеррористических мероприятий для того, чтобы усилить безопасность и отработать быстрое реагирование на возможные угрозы. Правоохранители рассказали, что спецназ смоделировал ситуацию и в рамках ее выполнил штурмовые действия, где использовал альпинистское снаряжение.

По итогам он задержал условную «террористическую группу» и освободил заложников. Несмотря на принятые меры, СБУ и Нацполиция по-прежнему рекомендует паломникам-хасидам не посещать Украину на празднование Рош ха-Шана, потому что рф может «использовать приезд и массовое скопление паломников для организации провокаций».

Ранее стало известно, какие суммы выделили профсоюзы для подарков на Рош ха-Шана. Также названо количество покупателей, прибытия которых ждут владельцы магазинов и менеджеры торговых сетей.

Также «Курсор» сообщал, что в Умани полиция задержала двух хасидов, которых депортируют, потому что они нарушили действующий в период войны комендантский час.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!