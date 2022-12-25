Депутат от Ликуда пошел против собственной партии: громкое заявление

Депутат Кнессета раскритиковал свою собственную партию за то, что она «думает только о формировании правительства».

Депутат от «Ликуда» Давид Битан заявил в субботу, что выступает против отмены запрета на работу в Кнессете открыто расистских депутатов и не будет голосовать в его поддержку. Он раскритиковал при этом будущего премьер-министра Биньямина Нетаниягу за слишком много уступок ультраправым и ультраортодоксальным союзникам на коалиционных переговорах.

Напомним, что крайне правая партия «Оцма Йехудит» заявила в четверг, что Нетаниягу согласился с ее требованием принять закон, который позволит политикам, подстрекавшим к расизму, баллотироваться в парламент.

«Мы годами боролись с антисемитизмом и расизмом по всему миру. Так какой же сигнал мы посылаем, если соглашаемся отказаться от [запрета]?», — сказал Битан в программе «Встреча с прессой» на 12-м канале.

«Конечно, я буду против. Все должны противостоять этому. Они не думают о будущем, только о формировании правительства», — сказал Битан.

Но он не сказал, что будет голосовать против такого законопроекта, объяснив, что он будет отсутствовать при таком голосовании.

Кроме того, депутат пожаловался, что его партия уступила слишком много высоких должностей в кабинете своим партнерам по коалиции на переговорах, и сказал, что важные роли, все еще находящиеся в руках «Ликуда», были выпотрошены.

Битан, которому предъявлено обвинение по нескольким обвинениям в коррупции и который не может занимать пост министра, заявил, что согласен возглавить комитет Кнессета по экономическим вопросам.

«Я не думаю, что есть что-то еще, что можно взять», — сказал он.

Депутат также выразил опасения, что новое правительство будет продвигать потенциально антилиберальную политику.

«Будет и международное давление», — сказал он.

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