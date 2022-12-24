В Ликуде жестко высказались о Беннете

Депутат Кнессета Галит Дистель-Атбарян от «Ликуда» резко высказалась о бывшем премьер-министре Нафтали Беннете.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

Отмечается, что парламентарий, в частности, призвала израильтян внести свой вклад в финансирование судебных расходов активиста «Ликуда» Игаля Малки, против которого Беннет подал иск о диффамации.

«В своей крепости сидит мошенник-миллионер и финансово манипулирует людьми, которые осмелились раскрыть тот факт, что он взял 50 миллионов шекелей у детей Израиля только для того, чтобы его собственные дети не были вынуждены переехать в Иерусалим», — сказала Дистель-Атбарян.

По ее словам, Игаль Малка получил еще один иск от Беннета на миллион шекелей.

«Пожертвуйте и поделитесь, чтобы мы все увидели, как мошенник отвечает в суде именно на те вопросы, которые он сейчас пытается похоронить с помощью издевательств», — добавила депутат.

Как сообщал Курсор, в начале сентября Беннет заявил, что намерен уйти с поста заместителя премьер-министра еще до выборов.

Однако его попросили не делать таких поступков перед выборами. Высокопоставленные чиновники в правительстве выразили опасения по поводу такого решения. Один из министров обратился к Беннету и дал ему понять, что нынешнее правительство построено на основе права вето, доступного двум главам крыла внутри правительства.

В его офисе прокомментировали: «Беннет действует исходя из национальной ответственности и представляет в правительстве большую часть израильских правых и центристских. Он решил на время уйти из политической жизни, но намерен оставаться на своем посту до выборов».

Также Курсор информировал о том, что в Ликуде выступили против одного из важных пунктов коалиционного соглашения.