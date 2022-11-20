Депутат от НДИ обнародовала список требований религиозных партий

«Яадут а-Тора», ШАС и «Религиозный сионизм» в ходе коалиционных переговоров требуют реформ, которые они ранее пытались провести через Кнессет.

Религиозные партии выдвигают в ходе коалиционных переговоров требования реформ, которые они ранее пытались провести через Кнессет.

Об этом заявила депутат Кнессета от НДИ Юлия Малиновская, сообщает Israel Info.

Так, Малиновская опубликовала полный список законопроектов партий «Яадут а-Тора», ШАС и «Религиозный сионизм», которые пока не были приняты и могут войти в платформу будущего правительства.

Как пишет издание, наряду с уже известными требованиями увеличения льгот для учащихся ешив, легализации гендерной сегрегации в общественном пространстве и полной отмены воинской обязанности для религиозных мужчин и женщин в список входят законодательные инициативы, которые в случае принятия «прямо ударят по всему светскому населению Израиля».

В частности, партия «Яадут а-Тора» добивается отмены повышенной оплаты за работу в выходные и праздники, драконовского увеличения госпошлин на собаковладельцев — до 3500 шекелей за одну собаку и по 7000 шекелей за каждую следующую, а также увеличения территории раздельных пляжей, где запрещено совместное купание мужчин и женщин.

В то же время партия ШАС хочет наделить министра транспорта правом запрещать по субботам работу не только поездов, трамваев, метро и автобусов, но также маршруток, такси и фуникулеров — так, чтобы не имеющие собственных машин светские израильтяне просто сидели в субботу взаперти.

В свою очередь “Религиозный сионизм” желает уравнять юрисдикцию раввинских судов с гражданскими, чтобы раввины могли выносить вердикты и по гражданским спорам.

Как сообщал Курсор, ранее депутат от партии НДИ Юлия Малиновская заявила, что глава «Ликуда» Биньямин Нетаниягу хочет «избавиться» от ультраправых союзников и собрать более центристскую коалицию.

«Биби так хочет правое правительство – совсем-совсем правое – что сейчас пытается избавиться от Бен-Гвира и Смотрича. Он засылает своих эмиссаров к Лапиду, Ганцу, и к нам, чтобы вытащили из ямы, в которую он попал. У меня есть для вас новости – этого не случится», – заявила Малиновская.

Также Курсор информировал о том, что депутат Кнессета Меир Поруш (Яадут а-Тора) резко раскритиковал поведение «Ликуда» на переговорах о формировании нового правительства.