Депутат от НДИ заявил, что Нетаниягу хочет «избавиться» от Бен-Гвира и Смотрича

Политик утверждает, что Нетаниягу «засылает своих эмиссаров к Лапиду и Ганцу».

Депутат от партии НДИ Юлия Малиновская заявила, что глава «Ликуда» Биньямин Нетаниягу хочет «избавиться» от ультраправых союзников и собрать более центристскую коалицию.

Об этом она заявила в Twitter.

«Биби так хочет правое правительство – совсем-совсем правое – что сейчас пытается избавиться от Бен-Гвира и Смотрича. Он засылает своих эмиссаров к Лапиду, Ганцу, и к нам, чтобы вытащили из ямы, в которую он попал. У меня есть для вас новости – этого не случится», – заявила Малиновская.

Ранее журналисты писали, что Смотрич потребует упразднения Гражданской администрации Иудеи и Самарии в рамках коалиционных соглашений.

Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу встретился с главой партии «Ноам».

Помимо этого, стало известно, сколько голосов досталось партиям, не прошедшим в Кнессет.