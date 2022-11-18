Депутат Яадут а-Тора: Ликуду нужно одуматься, без Смотрича правительства нет

«Это не переговоры. Я с первого дня подумал, что не нужно делать заявление о том, что встреча прошла в позитивной атмосфере. Это не было позитивно», — сказал Поруш в интервью Radio Kol Chai, сообщает 7Israel National News.

«Без Смотрича реальности узкого правительства не будет. «Ликуду» нужно одуматься и установить критерии получения большого портфеля и среднего портфеля. Они не могут вести себя так, как будто мы не являемся частью победы правый блок. Нам не нужно стоять на задних лапах, чтобы получить то, что мы заслуживаем», — добавил он.

Поруш указал, что правые должны воспользоваться ситуацией, созданной для них левыми. «То же самое касается пункта об отмене. Дело не в том, что «Ликуд» не хочет этого, они просто говорят, что это нужно сделать по-другому. Я думал, что через две недели после выборов все будет выглядеть иначе. Когда левые хотели сформировать правительство, они пошли вперед и сделали это, не обращая внимания на то, что говорят другие».

В отдельном интервью на Radio Kol Barama Поруша спросили, чувствует ли он неуважение со стороны Биньямина Нетаниягу. Он ответил: «Ликуд относится к нам легкомысленно? Я так не думаю. Но по прошествии двух недель и двух дней после выборов мы должны были быть где-то еще на переговорах, а этого не произошло, так что пусть каждый делает свои выводы. Может быть, у них есть более важные дела».

Ранее Курсор писал о том, почему Нетаниягу не может назначить Смотрича министром обороны. Коалиционные переговоры по формированию правительства Нетаниягу на данный момент зашли в тупик.

Курсор сообщал, что в СМИ узнали, при каком условии Смотрич готов отказаться от портфеля министра обороны. Коалиционные переговоры между Смотричем и назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу зашли в тупик, поскольку первый требует портфели в сфере обороны или финансов.

Кроме этого, Нетаниягу объяснил Смотричу, почему он не получит портфель министра обороны. Партия «Ликуд» отменила все запланированные встречи с «Религиозным сионизмом».

Напомним, что Бен-Гвир предложил Нетаниягу выступить посредником между Дери и Смотричем.