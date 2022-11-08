Стало известно, сколько голосов досталось партиям, не прошедшим в Кнессет

По словам аналитиков, это самый высокий показателем за более чем 3 десятилетия.

Согласно новому анализу, почти девять процентов голосов на выборах на прошлой неделе достались партиям, не преодолевшим минимальный порог для прохождения в Кнессет, что является самым высоким показателем как минимум с 1988 года.

По словам научного сотрудника Израильского института демократии Офера Кенига, 8,7% от общего числа поданных бюллетеней, что составляет около 410 000 голосов, достались фракциям, которых не будет в новом парламенте, в первую очередь левой МЕРЕЦ и арабским националистам Балад. Вместе партии получили около 300 000 голосов.

Выборы со вторым по величине количеством так называемых потраченных впустую бюллетеней в анализе были в апреле 2019 года, когда 8,5% голосов достались партиям, не получившим достаточной поддержки для прохождения в Кнессет.

Ранее Курсор писал о встрече Бен-Гвира с Нетаниягу: Мы сделаем все, чтобы сформировалось правое правительство. Политик утверждает, что будет защищать солдат ЦАХАЛа, офицеров израильской полиции и граждан Израиля.

Также мы сообщали о новых полномочиях для министра безопасности: адвокат «Оцма Иегудит» рассказал о переговорах с Ликудом. «В нынешнем виде — это политическое кладбище. Когда полномочий нет, изменить что-то невозможно», — считают в партии Бен-Гвира.