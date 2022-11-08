Нетаниягу встретился с главой партии «Ноам»

Появилась фотография, сделанная во время переговоров между политиками.

Председатель партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу во вторник, 8 ноября, встретился с Ави Маозом, главой партии «Ноам».

Об этом сообщил в своем блоге известный журналист Амнон Сегаль.

До этого Нетаниягу провел переговоры с коллегами Маоза по блоку Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен-Гвиром. Однако, с лидером «Ноам», самой радикальной из трех партий блока и входящей в блок «Религиозный сионизм», глава «Ликуда» сперва нестал проводить встречу.

Ранее мы рассказывали о деталях конфликта между «Ноам» и Нетаниягу. Он начался после того, как политическая партия пригрозила бойкотировать коалицию.

Также «Курсор» сообщал о том, сколько голосов досталось партиям, не прошедшим в Кнессет.

Помимо этого, адвокат «Оцма Иегудит» рассказал о переговорах с Ликудом.