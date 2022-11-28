Депутат от Оцма Иегудит: Изнасилование женщин-солдат террористами ‒ это не гендерное событие

Депутат Кнессета от партии «Оцма Иегудит» и раввин Амихай Элиягу выступил на пленуме Кнессета в честь «Дня насилия в отношении женщин» и рассказал о том, как он и его отец, раввин Шмуэль Элиягу, обращались с жертвами сексуального насилия.

Об этом сообщает inn.

По словам политика, в последние годы он защищал жертв сексуального насилия, среди которых были как женщины, так и мужчины. Элиягу утверждает, что эти трагедии случались из-за того, что люди, использующие свое положение, причиняли вред женщинам, детям и мужчинам.

«Трудно стоять перед человеком, который совершил насилие, кто взял свою мечту о любви и превратил ее в непрерывный ужас и глубокое чувство отчаяния. Ни одно общество не может мириться с домашним насилием, и все мы без исключения обязаны вести отчаянную войну с этим бедствием», ‒ заявил он.

Депутат призывает к проведению различий между насилием в семье и сексуальным насилием, а также насилием на национальной или криминальной почве.

«Немыслимо, чтобы убийство невинной еврейской девочки подлым террористом, который осуществил свой заговор против нее, будет считаться гендерным инцидентом. Террористы в тюрьмах являются не гендерным, а националистическим событием», ‒ поделился Элиягу.

Политик рассказал, что недавно общался с уважаемой женщиной, которая ему призналась, что боится мужчин больше, чем террористов. Напоследок он обратился к пострадавшим и сказал, что они не виноваты в произошедшем.

Элиягу считает, что все общество должно встать на сторону пострадавших, чтобы вернуть им то, что у них отобрали. Также он добавил, что будет работать над укреплением института семьи.

«Курсор» сообщал, что в полиции и ШАБАСе 25% срочниц были жертвами сексуальных домогательств.