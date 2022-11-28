В полиции и ШАБАСе 25% срочниц были жертвами сексуальных домогательств

Государственный контролер Матаньягу Энгельман поделился отчетом, в котором раскрывается вопрос защищенности военнослужащих, проходящих срочную службу в системе внутренней безопасности — полиции, пограничной полиции и в Управлении тюрем.

Об этом сообщает издание «Детали».

Отчет и проведение опросов, в которых приняли участие срочники и демобилизованные, инициировали на фоне недавнего скандала в тюрьме «Гильбоа». Проверкой занимались следователи Управления государственного контролера, которые посетили 7 тюрем и опросили около 150 военнослужащих, находящихся на срочной службе.

Также к опросу привлекли около 13 тысяч военнослужащих и проходивших недавно службу в полиции, пограничной полиции (МАГАВ) и ШАБАСе. Следователи опросили 220 срочников (мужчин и женщин) и установили телефонный контакт с 70 респондентами, которые проходили срочную службу в этих подразделениях на протяжении последних трех лет.

Согласно результатам опросов, к каждой четвертой военнослужащей (161 из 644 респондентов) за время службы (24 месяца) сексуально домогались один раз или больше. Больше всего жертв сексуального насилия обнаружили в ШАБАСе ‒ 38%. Также следователи установили:

примерно 70% домогательств совершили военнослужащие-сверхсрочники или командиры;

примерно половина (46%) людей, подвергнувшихся сексуальным домогательствам, сообщили об этом соответствующим органам и командирам;

70% из них утверждают, что жалобу проигнорировали или не расследовали необходимым образом;

15% проходящие службу в Управлении тюрем получали угрозы от бывших заключенных или их супругов через соцсети. Однако все поступившие в ШАБАС жалобы о подобном в период 2019- 2022 годов не рассмотрели.

«Этот отчет ‒ это «Me too» Управления тюрем Израиля и полиции. Оказалось, что дело «тюремщиц» ‒ только верхушка айсберга. Солдаты, которые вклад в безопасность государства, подвергаются домогательствам как со стороны заключенных, так и со стороны военнослужащих-сверхсрочников, пользующихся их уязвимостью. И никто не заботится об их защите от преследований со стороны заключенных после окончания службы…»,‒ заявил Энгельман.

Госконтролер считает, что нельзя быть снисходительными к тому обстоятельству, что 70% не рассмотрели должным образом. Он ожидает от будущего министра внутренней безопасности принятия мер ради обеспечения «абсолютной безопасности» всем служащим в полиции и ШАБАСе.

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